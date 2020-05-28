رياضة | اخر تطورات صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اخر تطورات صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثير الجدل الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل آرثر ميلو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعدما طلب برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالى اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، ليطلب مسئولو السيدة العجوز التخلي عن لاعب الوسط آرثر ميلو للفريق مقابل الموافقة على بيع بيانيتش للبارسا.

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آرثر رفض الدخول في هذه الصفقة، وتمسك بالبقاء فى صفوف البرسا، خلال الموسم الجديد، وأبلغ إدارتي برشلونة ويوفنتوس بذلك القرار.

وخاض البرازيلي آرثر صاحب الـ23 عاما، 67 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 آخرين، خلال مسيرته مع برشلونة الإسباني منذ أن انتقل إلى صفوف الكامب نو في صيف 2018، وحصد معه بطولتين، بواقع كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى الدوري المحلي.

جدير بالذكر أنه يتعين على برشلونة طرح اسم جديد لإغراء يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة التبادلية مع الفريق الإيطالي والحصول على خدمات بيانيتش.