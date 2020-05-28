رياضة | رغم عودة الدوري الإنجليزي.. صدمة جديدة في انتظار ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم عودة الدوري الإنجليزي.. صدمة جديدة في انتظار ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس، أن نادي ليفربول قد يواجه أزمة جديدة، تتعلق بمباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقررت رابطة الأندية الإنجليزية اليوم عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو المقبل، بعد التشاور مع الإتحاد الإنجليزي ومجلس الوزراء البريطاني، عقب إجراء كافة البروتوكولات الطبية اللازمة.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، بعد انقضاء 29 جولة من عمر البطولة.

وأثلج هذا القرار صدور عشاق ليفربول، الذي يفصلهم 6 نقاط فقط عن ملامسة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاماً.

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إلا أن صحيفة "تايمز" البريطانية فجرت مفاجأة صادمة لعشاق الريدز اليوم، حيث كشفت أن نادي ليفربول قد يضطر لخوض المباريات المقررة له على ملعب "أنفيلد" خارج ملعبه.

وأكدت الصحيفة، أن السلطات البريطانية تخشى حدوث تكدسات خارج ملعب أنفيلد، في ظل إقامة المباريات دون جماهير.

كما لا تنسى السلطات الصحية في المدينة مباراة الديز ضد نادي أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في انتشار الوباء بصورة كبيرة في المدينة، فضلاً عن وجود عدد من الوفيات.

كما أضافت الصحيفة، أن الإجراء نفسه قد يتم اتخاذه خلال المباريات الجماهيرية، مثل ديربيبات مدينة لندن بين أندية تشيلسي وأرسنال وتوتنهان ووست هام يونايتد وكريستال بالاس، والتي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة، بسبب قرب تلك الأندية من بعضها.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.