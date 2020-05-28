رياضة | الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي نادي الزمالك على حقيقة وصول عروض للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت الفترة الماضية شهدت انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وصول العديد من العروض الخليجية والتركية واليونانية لضم ساسي في الصيف القادم.

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ونفى أحد مسئولو الزمالك كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أن النادي لم يصله أي عرض رسمي من أي نادي للتعاقد مع فرجاني ساسي في الفترة الماضية.

وأكد مسئولي الزمالك أنهم يرفضون نهائيا فكرة رحيل ساسي عن صفوف الأبيض في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته في الموسم القادم.

وتسعي إدارة القلعة البيضاء منذ عدة أيام التفاوض مع فرجاني ساسي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم ليضمن استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.