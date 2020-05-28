لايبزيغ يفشل في اللحاق بدورتموند وشالكه يسقط مجددا

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لايبزيغ يفشل في اللحاق بدورتموند صاحب المركز الثاني وراء المتصدر بايرن ميونيخ

تراجعت آمال فريق لايبزيغ الضعيفة في سباق لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بعدما تعادل بملعبه مع هيرتا برلين في مواجهة متقلبة. فيما سقط شالكه مجددا أمام دوسلدورف الذي حقق ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط.

بقي لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 28 مباراة بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ ونقطتين وراء بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما ارتقى هيرتا مركزا واحدا إلى العاشر برصيد 35 نقطة بعد المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء (27 مايو/ أيار 2020) في المرحلة الثامنة والعشرين ضمن منافسات الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل منهما.

وتقدم الفريق الزائر هيرتا برلين في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعب الوسط الصربي ماركو غرويتش، المعار من ليفربول، قبل أن يعادل لوكاس كلوسترمان النتيجة في الدقيقة 24، ثم حصل زميله مارسيل هالشتنبيرغ على بطاقة حمراء في الدقيقة 63 بسبب الإنذار الثاني.

وفيما أحرز باتريك شيك هدفا غريبا لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق أخرى، عقب خطأ من الحارس، لم يستطع لايبزيغ الصمود وعادل كشيشتوف بيونتك النتيجة لهيرتا من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

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وفي المباريات الأخرى من المرحلة نفسها حصد فورتونا دوسلدورف ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 2 / 1 من ضيفه شالكه.

وارتفع رصيد دوسلدورف، الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة، إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، في حين تجمد رصيد شالكه، الذي واصل نتائجه المخيبة بعدم تحقيق أي فوز للمباراة العاشرة على التوالي في البطولة، عند 37 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل تجمد رصيد فريق كولونيا (كولن) عند 34 نقطة متراجعا للمركز الحادي عشر بعد خسارته أمام هوفنهايم 3/ 1. كما تعادل فريق ماينز مع أونيون برلين بهدف لهدف فيما خيم التعادل السلبي على مباراة بادربورن مع أوغسبورغ.