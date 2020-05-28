شكرا لقرائتكم محمد مرجان يواصل الأجراءات الإحترازية داخل الأهلي للحد من إنتشار "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، الأجراءات الإحترازية داخل النادي للحد منإنتشار فيروس "كورونا" حيث يحرص المدير التنفيذي للأهلي على متابعة هذا الملف عن كثب بالتنيسق مع محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة في ظل حرص القلعة الحمراء على إتباع الأجراءات التى تضمن سلامة النادي وعقد محمد مرجان أجتماعاً منذ أيام مع مديري ونواب الأفرع ومديري الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وذلك في حضور اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد مرجان أن الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات اللازمة، وأسفر عن اتخاذ العديد من التوصيات الخاصة بالمرحلة المهمة الحالية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه المقبل، لمناقشتها واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الجميع.

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وأضاف أن الدكتور محمد شوقي استعرض في بداية الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية التي يستلزم اتخاذها، مشددًا على ضرورة تعقيم كافة أرجاء النادي وفروعه المختلفة، بداية من المنافذ التي تقدم خدماتها للأعضاء، ومرورًا بالمقاعد والأدوات والأسطح وبوابات النادي.

كما تطرق رئيس اللجنة الطبية إلى منتجع النادي في مرسى مطروح، حيث تم الاستقرار على توفير طبيب مقيم مع تعقيم كامل لأثاث وحجرات وأسطح وأدوات وبوابات المنتجع، مع وضع نظام تغذية متكامل يساعد على زيادة المناعة وتجديد النشاط، ووضع آلية محددة للاستخدام ، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال عن ٥٠٪؜ فقط من طاقته الاستيعابية، مع مخاطبة كافة الجهات المعنية في محافظة مرسى مطروح لاتخاذ الموافقات اللازمة.