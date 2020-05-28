شكرا لقرائتكم العشرى: لن يتم الموافقة على رحيل أى لاعب من المصري خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، إنه لن يتم الموافقة على رحيل أى لاعب من صفوف الفريق البورسعيدى خلال فترة الانتقالات المقبلة، بسبب أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الدولى، التى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية.

أضاف العشرى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إنه لن يوافق على رحيل أى لاعب مهما كان إغراء العروض المقدمة، وذلك من أجل الحفاظ على قوام الفريق ولحين حل أزمة القيد التى تمنع المصرى من إبرام أى صفقات.

وعن عرض بيراميدز لشراء الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أكد طارق العشرى إنه لا يعلم شيئ عن ذلك العرض، خاصة وإنه من المتوقع أن يكون تم رفض العرض من قبل إدارة النادى البورسعيدى دون التفكير فيه بسبب الأزمة.

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ويعتبر وادي هو أحد اللاعبين الفلسطنين الذين برز أسمهم في الدوري المصري، حيث شهدت الكرة المصرية العديد من اللاعبين الفلسطينين خاصة بعد المزايا التي منحها اتحاد الكرة باعتبارهم لاعبين محليين .

شارك محمود وادي مع المصري البورسعيدي في 61 مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، سجل 17 هدفًا وصنع 8 وفي الموسم الحالي شارك فى 25 مباراة من بينها 13 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف فيما صنع 5 أهداف فى المسابقة المحلية.

وعلى مستوى بطولة كأس الكونفدرالية شارك وادي مع المصري البورسعيدي في 10 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

أما عن مسيرته الدولية مع منتخب فلسطين ، شارك محمود وادى فى 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدفين، حيث كان أول لقاء دولي رسمي له أمام منتخب المالديف، وشارك لمدة 50 دقيقة فى المباراة .