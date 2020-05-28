تقارير: الدوري الإنجليزي قد يستأنف في 17 يونيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الخميس أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيستأنف نشاطه اعتبارا من 17 يونيو.
وكشفت "بي بي سي" أن العودة ستكون بمباراتين مؤجلتين تجمعان الأربعاء 17 يونيو أستون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين بأرسنال، على أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 يونيو.
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