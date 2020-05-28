شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأجيل.. تعرف علي حراس مرمى مصر في الأولمبياد على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تاريخ حراسة المرمي في الكرة المصرية ، حافل بالعديد من الأرقام القياسية والمشاركات التاريخية ، ومن ضمن هذه المشاركات التاريخية لـ 13 حارس مرمي في تاريخ الاوليمبياد ونالوا هذا الشرف الكبير ، ونرصد في السطور القادمة تاريخ حراس مرمي مصر في الاولمبياد علي مدار التاريخ وخاصة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام في صيف 2021 بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي يشارك فيها منتخب مصر الأولمبي بعد نجاحه في الفوز ببطولة افريقيا تحت 23 عام والتي أقيمت في العام الماضي بإستاد القاهرة واستاد السلام . تاريخ حراس المرمي للمنتخب الوطني في لدورات الاوليمبية.. ١- كامل طه بلجيكا ١٩٢٠ ٢- كامل طه باريس ١٩٢٤ ٣- عبد الحميد حمدي / محمد رستم أمستردام ١٩٢٨ ٤- مصطفى كامل منصور برلين ١٩٣٦ Advertisements ٥- يحيي أمام لندن ١٩٤٨ ٦- عبد الجليل حميدة هلسنكي ١٩٥٢ ٧- عادل هيكل / فتحي خورشيد روما ١٩٦٠ ٨- فتحي خورشيد / رضا حمد طوكيو ١٩٦٤ ٩- عادل المأمور / احمد ناجي لوس انجلوس ١٩٨٤ ١٠- نادر السيد برشلونة ١٩٩٢ ١١- احمد الشناوي لندن ٢٠١٢

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