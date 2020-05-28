معتز إينو يتحدث لمصراوي عن.. رأيه في عودة الدوري.. وماينقص الأهلي الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد معتز إينو، لاعب الأهلي الأسبق، بالأداء الذي ظهر به فريقه تحت قيادة رينيه فايلر، مشيراً إلى أنهم يستحقون التتويج بالدوري.

وبسؤال إينو عن كونه مع عودة أو إلغاء الدوري، رد في تصريحات خاصة الخليج 365:"هناك ملل من حالة الجلوس في المنزل لذا أريد عودته لكن اتحاد الكرة هو الأدرى بالقرار، وهو من يعلم متى سيبدأ أيضاً الموسم الجديد وكيف سيُنهي نسخة الكأس الحالية فلو نظرت من هذه الزاوية فرأي أن يُلغي الموسم ونبدأ موسم جديد في 15 أغسطس ومن يتعاقد مع لاعبين يتعاقد وتكون الأمور واضحة سواء الاستكمال أو الإلغاء لتأخذ الأندية قراراتها".

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وعن تحديد بطلًا للموسم الحالي حال إلغائه من عدمه، قال إينو:"الأهلي من حقه الحصول على الدوري كان الفريق محقق نتائج جيدة ومن يتحدث الآن يعلم أن الأهلي هو بطل الدوري حتى لو أُستأنف الدوري سيكون البطل ويحسم اللقب مبكراً".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق:"فايلر حقق نتائج مميزة مع الأهلي بغض النظر عن المكسب فالأداء حلو لم يكن هناك ضغط على خصم قبل ماجيئه هناك أشياء عادت للفريق مرة أخرى.

وأتم حديثه بالإجابة عما يحتاجه الأهلي في الموسم المقبل، قائلًا:"لست من النوع الذي يتعاقد مع لاعبين ولديه لاعبين بالفعل، فمثلاً الأهلي أعار باسم علي للجونة وهو سيكون في حاجة لظهير أيمن في الموسم المقبل فلابد من إعادته، لابد أن يكون لديك في كل مركز لاعب أو اثنين فإذا لم يتم إعادة باسم فعلى الأهلي ضم ظهير أيمن ولا أعتقد أن الأهلي بحاجة لمهاجم فهو يعتمد على أجايي كمهاجم والفريق به أيضاً أليو بادجي ومروان محسن".