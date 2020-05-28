رسمياً.. استئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز استئناف المسابقة في 17 يونيو المقبل بعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون حضور جماهيري تماماً، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية في كل الملاعب.

ويتبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز 92 مباراة حتى انتها الموسم الحالي، تم الإعلان عن بثها بالكامل من خلال شبكات "سكاي سبورتس، وبي تي سبورت، وبي بي سي سبورت، وأمازون برايم" داخل المملكة المتحدة".

ومن جانبه قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز :"اتفقنا على عودة الدوري يوم 17 يونيو المقبل، لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى تلبية كل متطلبات السلامة اللازمة، لأن صحة كل أفراد المنظومة هي أولويتنا".

وأضاف ريتشارد :"بكل أسف ستقام المباريات بدون حضور جماهيري ، لذلك توصلنا إلى حلول إيجابية حتي يتمكن المشجعون من مشاهدة كل المباريات المتبقية".

وواصل ريتشارد ماسترز :"ستختلف أوقات انطلاق المباريات عن الأوقات التقليدية من أجل يتمكن كل المشجعين المتحمسين من مشاهدة المباريات".

ومن المقرر أن تقام مواعيد المباريات كالتالي:

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الجمعة: 8 مساءً

السبت: 12:30 ظهراً، 3 مساءً، 5:30 مساءً، 8 مساءً

الأحد: 12 ظهراً، 2 مساءً، 4:30 مساءً، 7 مساءً

الاثنين: 8 مساءً

وستقام مباريات منتصف الأسبوع في المواعيد التالية:

الثلاثاء: 6 مساءً، 8 مساءً

الأربعاء: 6 مساءً، 8 مساءً

الخميس: 6 مساءً، 8 مساءً