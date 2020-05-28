رابطة الدوري الإسباني تحدد الموعد النهائي لاستئناف المسابقة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الموعد النهائي لاستكمال منافسات الليجا هذا الموسم، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد خافيير تيباس رئيس الرابطة، في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية، أن موعد استئناف الفعاليات سيكون في 11 يونيو المقبل، على أن تستمر المباريات حتى
وأضاف، أن المنافسات عند عودتها ستشهد خوض جولتين خلال الأسبوع الواحد، للختام في الموعد المحدد.
ومن المقرر أن يواجه إشبيلية نظيره ريـال بيتيس 11 يونيو ، في أول أيام الاستئناف.
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