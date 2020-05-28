نجم ليفربول يعلق على استئناف الدوري الإنجليزي

علق جورجينيو فينالدوم لاعب وسط نادي ليفربول، على قرار رابطة أندية الدوري الإنجليزي، الذي يفتضي بعودة منافسات الموسم الحالي من مسابقة البريميرليج.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، موافقتها بالاجماع على استئناف منافسات البريميرليج يوم 17 من يونيو المقبل، بعد أن توقف النشاط الرياضي لما

يقرب من ثلاثة أشهر على إثر تفشي فيروس كورونا

وغرد نجم ليفربول عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، متفاعلًا مع استئناف النشاط الرياضي بدون حضور جماهيري، " نحن ذاهبون مرة أخرى، سنفتقد وجودك معنا في

الملاعب ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لجعلك فخوراً". في إشارة إلى افتقاد لاعبي ليفربول لجماهير الريدز خلال المباريات المقبلة.

وأصبح ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عامًا منذ أخر لقب حصل عليه في عام 1990، ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 82 نثطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافس له مانشستر سيتي.