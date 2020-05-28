براءة رئيس سبورتنج لشبونة السابق من تهم التحريض على العنف ضد اللاعبين

قضت محكمة برتغالية اليوم الخميس، ببراءة رئيس نادي سبورتنج لشبونة السابق برونو دي كارفاليو من تهم التحريض على العنف ضد لاعبي الفريق الأول بالنادي خلال فترة سابقة.

كان كارفاليو قد واجه تهم استخدامه لأشخاص من مشجعي النادي للقيام بأعمال عنف ضد اللاعبين وإقتحام التدريبات عام 2018، في الوقت الذي نفى فيه كل هذه الاتهامات.

وأكدت المحكمة تأييد حبس تسعة أشخاص ثبت ارتكابهم أعمال عنف ضد اللاعبين، لكن دون تحريض من شخص رئيس النادي السابق على حسب ما أسفرت عنه تحقيقات الواقعة.

وأعلن النادي البرتغالي غلق ملف هذه القضية مطالباً الجميع بالاتحاد.



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