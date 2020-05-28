يوفنتوس يستخدم حيلة جديدة لضم آرثر ميلو من برشلونة

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الخميس، عن تمسك يوفنتوس بالحصول على خدمات آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو المقبل.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على آرثر، بدون الممانعة

في التفريط عن أحد لاعبيه للنادي الكتالوني، في ظل ارتباط اسم ميرالم بيانيتش لاعب وسط اليوفي بالانتقال إلى برشلونة.وأكد التقرير، أن إدارة النادي يوفنتوس تتواصل مع والد اللاعب، لإقناع نجله بالرحيل إلى إيطاليا، كون أن والده لديه مصالح اقتصادية بالشراكة مع نجله، وأن تواجدهما في إيطاليا سيعزز من الاستثمارات الاقتصادية لديهما.كان ميلو قد أبدى رغبته في البقاء ضمن صفوف برشلونة.