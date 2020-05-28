تركي آل الشيخ يعلن إقامة مزاد خيري ببيع شاشة تلفزيونية محطمة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، إقامة مزاداً خاصا ببيع الشاشة المكسورة التي حطمها خلال مباراة بلاي ستيشن جمعته برئيس نادي النصر السعودي السابق سعود آل سويلم.

وأكد تركي عبر حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيجري مزاداً خيرياً برفقة سعود آل سويلم خاصاً ببيع الشاشة المكسورة، على أن تخصص عوائده لصالح إحدى الجهات الخيرية ودور الأيتام، في مبادرة خيرية.

كانت المباراة الإلكترونية التي خاضها تركي وآل سعود، لم تكتمل بسبب تصرف تركي وإلقاء الريموت كنترول على الشاشة. السعودي السابق سعود آل سويلم.وأكد تركي عبر حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيجري مزاداً خيرياً برفقة سعود آل سويلم خاصاً ببيع الشاشة المكسورة، على أن تخصص عوائده لصالح إحدى الجهات الخيرية ودور الأيتام، في مبادرة خيرية.كانت المباراة الإلكترونية التي خاضها تركي وآل سعود، لم تكتمل بسبب تصرف تركي وإلقاء الريموت كنترول على الشاشة.

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