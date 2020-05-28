عودة النشاط الرياضي في تونس على 3 مراحل

أعلنت وزارة الرياضة بدولة تونس، موعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد أن توقف لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، في إشارة إلى أن الاستئناف سيتم على ثلاثة مراحل متتالية، وفقًا لتعليمات

مجلس الوزراء التونسي التي صدرت في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري.

على أن يتم تطبيق المراحل الثلاث كما يلي:

المرحلة الأولى: تنطلق بداية من يوم 4 يونيو،

وتخص الرياضيين المترشحين والمعنيين بالترشح للألعاب الأولمبية والبرالمبية.

المرحلة الثانية: تنطلق بداية من يوم 14 يونيو الجاري، وتخص العناصر الرياضية المنتمين للمنتخبات الوطنية صنفي الأكابر والأواسط ( ذكور وإناث).

المرحلة الثالثة : تنطلق بداية من يوم 24 يونيو الجاري، وتخص بقية أصناف المنتخبات الوطنية ونشاط النوادي والجمعيات الرياضية.