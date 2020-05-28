أعلنت وزارة الرياضة بدولة تونس، موعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد أن توقف لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، في إشارة إلى أن الاستئناف سيتم على ثلاثة مراحل متتالية، وفقًا لتعليماتمجلس الوزراء التونسي التي صدرت في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري.
على أن يتم تطبيق المراحل الثلاث كما يلي:
المرحلة الأولى: تنطلق بداية من يوم 4 يونيو،وتخص الرياضيين المترشحين والمعنيين بالترشح للألعاب الأولمبية والبرالمبية.
المرحلة الثانية: تنطلق بداية من يوم 14 يونيو الجاري، وتخص العناصر الرياضية المنتمين للمنتخبات الوطنية صنفي الأكابر والأواسط ( ذكور وإناث).
المرحلة الثالثة : تنطلق بداية من يوم 24 يونيو الجاري، وتخص بقية أصناف المنتخبات الوطنية ونشاط النوادي والجمعيات الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة النشاط الرياضي في تونس على 3 مراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.