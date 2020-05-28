فرنسا تعلن حظر ممارسة أي نشاط رياضي حتى 21 يونيو

أعلنت فرنسا اليوم الخميس، تمديد الفترة المتعلقة بتوقف كافة الأنشطة الرياضية سواء على مستوى الأفراد أو الأندية الرياضية حتى 21 يونيو المقبل في موعد قابل لتمديد فترته .

وأكد إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا، أن هذا القرار جاء، بسبب استمرار تفشي وباء

كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت سابقاً، تأجيل بطولات كرة القدم حتى سبتمبر المقبل، الأمر الذي عجل بإصدار رابطة الدوري الفرنسي، قراراً بإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للدوري. قابل لتمديد فترته .وأكد إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا، أن هذا القرار جاء، بسبب استمرار تفشي وباء كورونا المستجد، وغموض الوضع الحالي.كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت سابقاً، تأجيل بطولات كرة القدم حتى سبتمبر المقبل، الأمر الذي عجل بإصدار رابطة الدوري الفرنسي، قراراً بإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للدوري.

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