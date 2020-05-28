راموس يتحدث عن كواليس تتويج ريـال مدريد باللقب الـ 11 لدوري الأبطال

استعاد المدافع الدولي سيرجيو راموس لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، ذكريات تتويج فريقه باللقب الـ 11 في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2016، على حساب مواطنه أتليتكو مدريد بعد مباراة ماراثونية.

وأكد راموس، لموقع الاتحاد الأوروبي، أن فريقه في تلك الفترة كان يضم أشهر اللاعبين

تحت القيادة الفنية للفرنسي زين الدين زيدان، الذي منحنا كامل الثقة.وواصل، زيدان أخبر الجميع قبل اللقاء بأن اللقب الـ 11 قريب من الفريق، وعلينا الهدوء وفرض أسلوب لعبنا على مجريات الأمور، واستغلال ميزة اللعب بالرأس التي يتمتع بها أكثر من لاعب بالريـال، حتى تمكنت من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15.وأضاف، زيدان لديه استراتيجية مميزة في التدريب، بالرغم من تحليه بالهدوء معظم الفترات، كنا نتدرب على استغلال نقاط ضعف الخصم، وتحقق ما تم مناقشته في المحاضرات الفنية.وحسم الريـال المباراة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة "5 - 3"، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.