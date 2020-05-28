أمريكا تعلن تأجيل حفل قاعة مشاهير دوري السلة

أعلنت الولايات المتحدة، تأجيل الحفل الخاص بقاعة مشاهير الدوري الأمريكي لمحترفي لعبة كرة السلة، والذي كان مقرراً إقامته 29 أغسطس المقبل، وذلك بسبب التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار أعلن كولانجيلو رئيس قاعة المشاهير، إقامة الحفل في الربع الأول من العام المقبل، وسيكون احتفالاً خاصاً بمشاهير الرياضة في عام 2020.

وكان من المقرر تكريم أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت في هذا الحفل، وتخليد اسمه.

في إطار آخر، يبحث مسؤولو دوري محترفي السلة الأمريكي، إمكانية عودة نشاط اللعبة يونيو المقبل بإحدى المنتجعات السياحية في ولاية فلوريدا.

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