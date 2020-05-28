قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اتخاذ عدة إجراءات مهمة بعد إصابة د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس الكرة بفيروس كورونا واتخذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد الإجراءات التالية: - الكشف على المخالطين للحالة، والمخالط يكون في عزل ذاتي حتى التأكد من سلامته - تعقيم الاتحاد .. وهو إجراء متبع من بداية الأزمة - استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في الاتحاد

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتخذ ٣ قرارات عاجلة بعد تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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