رياضة | رسميًا - الدوري الإيطالي يعود 20 يونيو .. وكأس إيطاليا 13 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا - الدوري الإيطالي يعود 20 يونيو .. وكأس إيطاليا 13 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الرياضة الإيطالي "فيتشنزو سبادافورا" منح الضوء الأخضر، نحو عودة النشاط مرة أخرى لكرة القدم الإيطالية، بعد التوقف منذ منتصف مارس الماضي.

وتقرر عودة بطولة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو المقبل، على أن يتم استئناف مباريات الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو القادم.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن رئيس الوزراء الإيطالي "جيوسيبي كونتي" قد يعجل باستئناف الكالتشيو، ليبدأ يوم 13 يونيو المقبل.

وتم اتخاذ القرار بناءاً على الإجتماع الذي تم عقده اليوم بين وزير الرياضة ورابطة أندية الدوري الإيطالي، والإتحاد الإيطالي لكرة القدم بالإضافة لإتحاد الطب الرياضي،عبر الفيديو.

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وتم تجميد بطولة الدوري الإيطالي، يوم 9 مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا بشكل كبير في إيطاليا في ذلك التوقيت.

وتتبقى 4 مباريات في الجولة 25 من الدوري الإيطالي، وهي أتالانتا ضد ساسولو، إنتر ميلان ضد سامبدوريا، تورينو ضد بارما، وهيلاس فيرونا ضد كالياري.

وسيتم استكمال مباريات البطولة من الجولة 27، حيث يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، مقابل 62 نقطة لنادي لاتيسو.

على صعيد بطولة كأس إيطاليا، تم لعب مباريات الذهاب في نصف النهائي، حيث تعادل ميلان ويوفنتوس بنتيجة 1-1، وفاز نابولي على إنتر ميلان بهف نظيف.