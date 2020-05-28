رياضة | الزمالك يحسم مصير أبو الفتوح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير أبو الفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك حسم مصير أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق ورفض رحيله بشكل نهائي أثناء المفاوضات مع حسام حسن نجم سموحة.

ورفض مسئولو الزمالك دخول أحمد أبو الفتوح ضمن الصفقة بشكل نهائي ودفع مقابل مادي لضم حسام حسن كما رحب مسئولو القلعة البيضاء بالدخول في صفقات تبادلية ولكن ليس من بينها أبو الفتوح.

ويعتبر مسئولو الزمالك أحمد أبو الفتوح من العناصر الواعدة في مستقبل الفريق كما أنه هناك ندرة في الكرة المصرية في مركز الظهير الأيسر بالتزامن مع تطور مستوى أبو الفتوح مع المنتخب الأولمبي وسموحة في الفترة الماضية.

Advertisements

ويرغب مسئولو سموحة في الحصول على 20 مليون جنيه وأبو الفتوح بشكل نهائي مقابل التخلي عن حسام حسن للزمالك.

وكشفت تقارير صحفية محلية نهاية الشهر الماضي أن مسئولي الزمالك قاموا بتحديد صفقات الفريق في الموسم الكروي المقبل والجديد كما قام بتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم وهي الجبهة اليمنى ومركز الهجوم بالإضافة إلى خط الوسط مع التركيز بشكل كبير على اللاعبين الجوكر الذي يمكن توظيفهم في أكثر من مكان داخل الملعب في الفترة المقبلة.

وتحفظت إدارة كرة القدم في النادي الأبيض على عودة أيا من المعارين باستثناء أحمد أبو الفتوح المعار إلى صفوف سموحة.