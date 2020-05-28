رياضة | لاسك لاينز يفقد صدارته للدوري النمساوي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لاسك لاينز يفقد صدارته للدوري النمساوي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية نمساوية اليوم الخميس، أن نادي لاسك لاينز، متصدر بطولة الدوري النمساوي، تعرض لخصم 6 نقاط من رصيده، بسبب انتهاك قواعد التباعد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام نمساوية اليوم، أن لاعبي النادي خالفوا قواعد التباعد الإجتماعي أثناء تدريبات الفريق.

وكان الإتحاد النمساوي قد منح الضوء الأخضر للتدرب في مجموعات صغيرة بين لاعبي الدوري، إلا أن لاعبو نادي لاسك لاينز، خالفوا تلك القواعد، وهو ما ظهر خلال فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام.

Advertisements

وقدم النادي إعتذاراً في وقت سابق عن تلك الواقعة، حيث برر ذلك بأن جميع لاعبي وأطقم النادي ظهرت نتائجهم سلبية، عندما تم إجراء فحوصات لهم حول وجود فيروس كورونا.

وكان مقرراً أن يتم خصم 12 نقطة من رصيد نادي لاسك، إلا أن العقوبة تم تخفيفها لتصبح 6 نقاط فقط، معع عقوبة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وفقد النادي النمساوي صدارته بعد خصم تلك النقاط لصالح غريمه "ريد بول سالزبورج" الذي سيصبح متقدماً عليه بثلاث نقاط، بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة.