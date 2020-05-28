رياضة | الأهلي يخطط لعودة نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لعودة نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي تسعى لإقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بنجم الهجوم الشاب أحمد ياسر ريان نجم الفريق المعار إلى الجونة حتى نهاية الموسم وذلك من أجل عودته مرة أخرى لقيادة هجوم المارد الأحمر خاصة بعد ظهوره بشكل جيد مع الجونة بالإضافة إلى تألقه أيضًا مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي استضافتها مصر في نهاية العام الماضي.

الأهلي يخطط لعودة نجمه المعار

وتقوم لجنة التخطيط في الأهلي محسن صالح بتكثيف محاولاتها مع المدير الفني السويسري من أجل إقناعه بالتراجع عن ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وترشيد النفقات على خلفية تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الذي داهم معظم دول العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

وقام الأهلي بوضع سياسة في الوقت الحالي من أجل ترشيد النفقات داخل قطاع كرة القدم والنشاط الرياضي ولتقليل عدد الصفقات بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القلعة الحمراء في الشهرين الماضيين وتمسكها بصرف رواتب اللاعبين كاملة دون المساس بها على الرغم من خصم أندية أوروبية عريقة جزء من مستحقات نجومها على خلفية هذه الأزمة.