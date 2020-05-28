رياضة | استئناف جولة الجولف الأوروبية يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف جولة الجولف الأوروبية يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر استئناف الجولة الأوروبية لمنافسات الجولف وذلك يوم 22 يوليو القادم والتي تضم 6 بطولات من خلال بطولة بريطانيا للأساتذة.

ومن المقرر إقامة خمس فعاليات أخرى سوف تختتم مع بطولة المملكة المتحدة في بلفري في 27 أغسطس المقبل، حيث ستقام "في البداية" بدون مشجعين بعدما أنهت رياضة الجولف تعليق نشاطها الإجباري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال كيث بيللي ، الرئيس التنفيذي لرابطة للجولة "منذ تعليق موسم 2020 في أوائل آذار/مارس الماضي، اتخذنا نهجا محسوبا في إعادة تقييم جدولنا الزمني، بناء على تقييم مستشارينا الطبيين وتوجيهات الحكومة".

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة عن وضع الزائرين للبلاد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما اعتبارا من الشهر المقبل، ويبدو أن سلسلة البطولات المتتالية في بريطانيا ستؤدي إلى تخفيف حدة المشاكل المحتملة.

وأوضح بيلي "بصفتها جولة عالمية لرياضة الجولف، يعد التنوع عادة أحد أكبر نقاط القوة لدينا، ولكنه في هذه الحالة، فإنه أصبح أحد أكبر تحدياتنا".

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وأشار بيلي "في البداية، بناء على توجيهات الخبراء التي تلقيناها، فإن اللعب في مجموعات بمنطقة واحدة هو الخيار الأفضل من حيث اجراء الاختبارات والسفر والإقامة".

وسيتم ترتيب الأحداث الأخرى في جدول يحتوي بالفعل على سلسلة بطولات رولكس الأربع ، حيث تقام بطولتان منها في أكتوبر القادم وبطولتان آخرتان من بينهما بطولة الجولة العالمية، بمدينة دبي الإماراتية في ديسمبر المقبل.

وفي الولايات المتحدة، ستستأنف جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين من منتصف الشهر المقبل.

وتم إلغاء البطولة المفتوحة، وهي البطولة الرئيسية الوحيدة خارج الولايات المتحدة هذا العام مع انتقال بطولة رابطة اللاعبين المحترفين إلى أوائل أغسطس القادم. على أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر، قبل ختام البطولات الكبرى في نوفمبر عبر فعاليات الأساتذة.

ومازالت بطولة كأس رايدر مخططا لها أن تقام في أواخر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الشكوك حول إقامتها، حيث يرى الكثيرون أنه من المستحيل اللعب بدون حضور جماهيري.