رياضة | رسميًا.. الدوري الإنجليزي يعود 17 يونيو بقمة مانشستر سيتي وأرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الدوري الإنجليزي يعود 17 يونيو بقمة مانشستر سيتي وأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "بريمييرليج" اليوم الخميس، عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 17 يونيو المقبل.

وأكدت الرابطة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع "تويتر" عن التوصل لإتفاق بين جميع الجهات المعنية بإستئناف البطولة يوم 17 يونيو القادم.

وكانت الرابطة بالتنسيق مع الإتحاد الإنجليزي، قد سمح للأندية بالتدرب في مجموعات صغيرة، ثم مجموعات أكبر، تمهيداً لعودة التدريبات الجماعية بشكل كامل.

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وتم عمل مسح شامل على جميع لاعبي الدوري الممتاز والأطقم الطبية والإدارية على ثلاث مراحل، وظهر بعض الحالات القليلة المصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.

ومن المقرر أن تلعب المواجهتين المؤجلتين بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد في البداية، والتي تأجلت في السابق بسبب مشاركة أستون فيلا ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

يذكر أن الدوري الإنجليزي توقف منذ مطلع مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك عند الجولة 29.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، صاحب الـ57 نقطة.