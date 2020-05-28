رياضة | لفتة إنسانية جديدة من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية جديدة من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع نادي بايرن ميونيخ الالماني بـ350ألف يورو أخرى (384 ألف دولار) لاندية الهواة في ولاية بافاريا لمساعدتهم في أزمة فيروس كورونا.

وذكر بايرن أن كل من الـ35 فريقاً في الدرجة الخامسة سيحصل على عشرة آلاف يورو من الأموال التي أتاحتها الجماهير بعد تنازلها عن استرداد تذاكر المباريات على ملعب بايرن والتي تقام حالياً دون حضور الجمهور، بسبب وباء فيروس كورونا.

Advertisements

وتتجه الأموال التي تم التنازل عنها إلى جمعية النادي الخيرية "هيلفي اي في"، والتي قدمت 460 ألف يورو لأندية الدرجة الرابعة في بافاريا ولاتحاد الرياضات التابع للولاية.

وقال كارل هوفنر الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية في بيان للنادي: "إنها علامة رائعة للتضامن".

وجانب ذلك قام بايرن ميونخ بالتعاون أندية بروسيا دورتموند ولايبزج وباير ليفركوزن، المشاركين في دوري أبطال أوروبا، بالتبرع بمبلغ 20 مليون يورو لانشاء صندوق تضامن للفرق التي تأثرت بسبب الوباء.