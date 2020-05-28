رياضة | بيراميدز يستهدف ضم هداف دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستهدف ضم هداف دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي بيراميدز للتعاقد مع الجزائري كريم العريبي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام مسئولو نادي بيراميدز بفتح خط المفاوضات مع المهاجم الجزائري، إذ حدثت محادثات بين ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز واللاعب بالإضافة إلى وكيل أعماله خلال الفترة الماضية، من أجل التفاوض على الأمور المالية ومحاولة حسم الصفقة.

Advertisements

ويمتلك المهاجم الجزائري عدد من العروض العربية من السعودية والإمارات بجانب عروض من تركيا وفرنسا، ويحاول مسئولو بيراميدز اغراء اللاعب بالاموال.

ويعد لعريبي من العناصر البارزة في دوري أبطال إفريقيا 2019، بعدما سجل 6 أهداف في 10 لقاءات، ونجح في إثبات نفسه محليا وقاريا مع فريقه النجم الساحلي.

وخاض الجزائري صاحب الـ 25 عاما، 42 مباراة مع النجم وسجل 11 هدف، وصنع 3 أهداف آخرين، بعدما انتقل إلى الفريق التونسي في شتاء 2019، قادما من دفاع تاجنانت بعد أن برز بشكل رائع حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة.