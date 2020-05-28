رياضة | الأهلي يحسم مصير رحيل "الشحات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير رحيل "الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الجهاز الفني لكرة القدم في الأهلي رفض فكرة رحيل نجم الفريق حسين الشحات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان حسين الشحات عرض في بالفترة الماضية فكرة تقديم بغض العروض الخليجية ولكنه وجد تمسك شديد من جانب الجهاز الفني وجهاز كرة القدم في النادي باستمراره في صفوف الفريق.

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ويعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على حسين الشحات بشكل أساسي، حيث يعتبر من العناصر الهامة والأساسية في تشكيل الفريق الأحمر سواء محليًا أو إفريقيًا.

وذكرت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبدى تحفظه الشديد على عودة باسم علي ظهير أيمن الفريق والذي تمت إعارته إلى الجونة حتى نهاية الموسم الحالي وذلك لتعويض أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وسيرحل في نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر باسم علي من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للمدير الفني السويسري من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى للفريق عقب قرار نجم الفريق أحمد فتحي بالرحيل بالإضافة إلى كريم يحيى نجم الأهلي الصاعد والمُعار إلى سموحة فضلاً عن وجود بعض الناشئين في المارد الأحمر بجانب إمكانية توظيف بعض نجوم الأهلي في اللعب في الجبهة اليُمنى على رأسهم حسين الشحات وكريم نيدفيد في حال تماثله للشفاء وأكرم توفيق نجم الفريق المُعار إلى الجونة والذي اقترب من العودة إلى الأهلي بنسبة كبيرة.