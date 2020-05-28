رياضة | من أجل عيون بوجبا.. ريال مدريد يُضحي بـ 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر من أجل عيون بوجبا.. ريال مدريد يُضحي بـ 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد مازال يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2021 مع وجود بند التجديد لموسم إضافي وأن إدارة الشياطين الحمر تواجه خطر رحيل النجم الفرنسي مجانًا عقب نهاية الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد على إستعداد لمنح مانشستر يوناتد كلاً من لوكاس فاسكيز وخيمس رودريجيز وإبراهيم دياز ومارتين أوديجارد مقابل التعاقد مع بول بوجبا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية أكدت مؤخرًا بأن يوفنتوس انسحب من صفقة بول بوجبا بسبب راتب النجم الفرنسي، حيث يتقاضى بوجبا 12 مليون يورو في الموسم الواحد مع مانشستر يونايتد.