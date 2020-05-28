رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك السابق معروض على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك السابق معروض على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحد وكلاء اللاعبين مفاجأة من العيار الثقيل بعرضه نجم الزمالك السابق، على الغريم التقليدي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي على مسئولي الأهلي خاصة في ظل رغبة المدير الفني للمارد الأحمر، رينيه فايلر في التعاقد مع مدافع مميز.

ويأتي هذا العرض في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن مدافع قوي وهو ما جعله يدخل في مفاوضات جادة سواء مع نجم وست بروميتش ألبيون ، أحمد حجازي أو باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

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جدد أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست برومتش الإنجليزي، نيته في عدم رغبته في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن حجازي يرغب في العودة للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مع وست بروميتش ألبيون خلال الفترة المقبلة.

وكان حجازي قد تلقى عروضا من الدوري المصري منها، ناديه السابق الأهلي وبيراميدز، وأشار اللاعب في أكثر من مناسبة أنه لايرغب في العودة.