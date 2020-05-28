رياضة | نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل

رفض البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة فكرة الرحيل عن الكامب نو بعدما ارتبط بالانتقال لليوفي في الساعات الماضية.

وأشارت شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية الإخبارية إلى أن آرثر تقدم بهذه الرسالة إلى إدارتي برشلونة ويوفنتوس، بعد ظهور تقارير تفيد بأنه تتم مناقشته في صفقة مبادلة محتملة مع ميراليم بيانيتش لاعب الفريق الإيطالي.

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ويحتاج برشلونة للاستغناء عن لاعبيه لجمع الأموال أو عقد صفقات تبادلية من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد التعاقدات الضخمة التي أبرمها في الصيف الماضي، ومعاناة النادي من مشاكل اقتصادية ناتجة عن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة سيكون مضطرا للعثور على اسم مختلف لإغراء يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة التبادلية مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) والحصول على خدمات بيانيتش.

ورغم التقارير التي أفادت بأن كيكي سيتين مدرب برشلونة كان منفتحا لرحيل آرثر ، فقد أشارت سكاي سبورتس إلى أن المدير الفني الإسباني لايزال يرى مستقبلًا للاعب البرازيلي في النادي الكتالوني.