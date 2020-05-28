رياضة | هيدرسفيلد يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنباء سارة خلال الساعات الماضية حول إمكانية الحفاظ على نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله بالصيف المقبل.

وأبدى مسؤولو نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، مرونة في الموافقة على بقاء رمضان صبحي نجم الفريق، ضمن صفوف الأهلي لمدة موسم آخر.

وحرص نادي هيدرسفيلد، على وضع شرط وحيد من أجل التنازل عن خدمات رمضان صبحي نجم الفريق المعار إلى صفوف الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويرغب النادي الأهلي في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، حسب رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على قوامه الرئيسي بالموسم الجديد.

ويسعى هيدرسفيلد للحصول على توقيع اللاعب لمدة موسمين جديدين، من أجل الموافقة على إعارته موسم آخر، للاستفادة القصوى من وراءه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صبحي مع هيدرسفيلد، في موسم 2022، إلا أن النادي اللندني يرغب في تجديده حتى 2024 المقبل.