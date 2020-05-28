رياضة | فحص طبي شامل لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فحص طبي شامل لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نجوم نادي الهلال من المنتظر أن يخضعوا فحص طبي شامل وذلك قبل تحديد موعد عودة دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة الرياضية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني أن لاعبي الهلال، سيخضعون لفحوص طبية دورية شاملة، قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان، حال اعتماد موعده النهائي من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد توقفه للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجهاز الطبي في الفريق سيعد برنامج الفحص الذي يشمل تخطيط القلب والجهد والتنفس والتحاليل الروتينية والقياسات العضلية، التي تتم عادة قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق.
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ومن جانب آخر أرجأ مسؤولو نادي الهلال السعودي لكرة القدم مناقشة ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين أو أجانب لحين حسم موقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لهذا الموسم.
وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن الهلال سيقوم بتغيير اللاعبين الأجانب والمحليين على نطاق ضيق للغاية في الموسم المقبل، بسبب ظروف فيروس كورونا، وانتظار التقرير الفني من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن إدارة النادي اتخذت هذه الخطوة أيضاً نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشارع الرياضي في السعودية، وضرورة عدم إرهاق خزينة النادي بالمزيد من الالتزامات المالية، في ظل الأزمة الجارية التي تعاني منها جميع الأندية.