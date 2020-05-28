رياضة | فحص طبي شامل لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فحص طبي شامل لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نجوم نادي الهلال من المنتظر أن يخضعوا فحص طبي شامل وذلك قبل تحديد موعد عودة دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الرياضية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني أن لاعبي الهلال، سيخضعون لفحوص طبية دورية شاملة، قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان، حال اعتماد موعده النهائي من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد توقفه للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجهاز الطبي في الفريق سيعد برنامج الفحص الذي يشمل تخطيط القلب والجهد والتنفس والتحاليل الروتينية والقياسات العضلية، التي تتم عادة قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق.