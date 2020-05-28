رياضة | آخرهم محمود سعد.. 10 رياضيين مصريين أصابهم فيروس "كورونا" بينهم حالة وفاة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم محمود سعد.. 10 رياضيين مصريين أصابهم فيروس "كورونا" بينهم حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، جاءت إيجابية وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن محمود سعد سوف يخضع للحجر الصحي، ولبرتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميًا في مواجهة فيروس كورونا، وذلك حتي تعافيه من الوباء اللعين.

وانضم محمود سعد للعديد من الرياضيين المصريين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، بين مدربين ولاعبين ومسئولين وإداريين في بعض الأندية المصرية، ويخضعون حاليًا للعلاج وفقًا للبروتوكول المتبع في علاج مصابي كورونا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا في مصر:-

1- وليد عبد الله مدرب المدينة المنورة

من أوائل الرياضيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد وليد عبد الله مدرب حراس فريق المدينة المنورة في دوري الدرجة الثالثة، والذي يرجح انتقال العدوي إليه خلال استقلاله قطار النوم من القاهرة إلي الأقصر، وأعلن تعافيه مؤخرًا من الفيروس بعد خضوعه للعلاج لمدة 15 يومًا.

2- علاء عبده مدرب ناشئين وادي دجلة:

تعرض أيضًا علاء عبده مدرب فريق الناشئين مواليد 2005 بنادي وادي دجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن اصابته بالفيروس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويخضع حاليًا للحجر الصحي والرعاية الطبية اللازمة.

3- مدير جهاز السباحة بالأهلي:

أعلن ايضًا وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا إصابته بالوباء، ويخضع حاليًا للعزل الصحي ويتلقي العلاج اللازم لتعافيه من هذا المرض اللعين.

4- شعبان عبد الوهاب لاعب الزمالك:

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تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالنادي الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وناشدت زوجته مسئولي القلعة البيضاء والقائمين على الرياضة في مصر التدخل لنقله إلي احدي المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، وبالفعل تدخلت إدارة الزمالك وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

5- عمرو يحيي عضو لجنة الكرة بأسوان:

أعلن اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان إصابة عمرو يحيى، المنسق الإعلامي للنادى وعضو لجنة الكرة بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، منذ 12 يوما وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، وبعدما تأكد إيجابية العينة تم وضعه فى الحجر الصحى بمستشفى إسنا منذ أسبوع، وتماثل للشفاء من الفيروس اللعين وغادر المستشفي اليوم.

6- أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين:

تعرض ايضا أحمد الشرقاوي قائد فريق جمهورية شبين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مخالطته لوالدته المصابة بالفيروس، وخضع اللاعب للحجر الصحي لمدة 12 يومًا قبل تعافيه من الفيروس المستجد.

7- محمد معوض مدرب ملاكمة:

أعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة اصابة محمد معوض مدرب منطقة الفيوم للملاكمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعه في العزل الصحي بإحدي المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة وفقًا للإجراءات الاخترازية المتبعة لمواجهة الفيروس اللعين.

8- محمد عبده مدرب حراس نادي بدر:

أول مدرب مصري توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد هو محمد عبده مدرب حراس مرمي نادي بدر في محافظة البحيرة، والذي وافته المنية يوم 11 مايو الجاري، عن عمر ناهز الـ 51 عامًا، وذلك أثناء عزله في مستشفي الحجر الصحي بكفر الدوار، وذلك نتيجة انفجار الشريان الأورطي.

9- المغاوري خيري مدرب المحلة السابق:

تعرض المغاوري خيري نجم غزل المحلة وبلدية المحلة السابق ومدرب قطاع الناشئين السابق في نادي البلدية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية، ويخضع للحجر الصحي بمستشفي صدر المحلة.

10- محمود سعد المدير الفني للجبلاية:

انضم محمود سعد نجم ومدرب الزمالك السابق والمدير الفني للجبلاية لقائمة المصابين بفيروس كورونا من الرياضيين المصريين، بعدما أثبتت الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجراها اصابته بالفيروس اللعين ويخضع حاليًا للحجر الصحي والعلاج للتعافي من المرض.