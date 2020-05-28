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استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو

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استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيستأنف نشاطه في 17 يونيو حزيران.

ورفض متحدث باسم الدوري الممتاز، المتوقف منذ مارس آذار، التعليق على هذه الأنباء بينما يستمر اجتماع بين مسؤولي 20 ناديا في البطولة.

وسيلتقي يوم الأربعاء 17 يونيو أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال وهما مباراتان مؤجلتان.

وقال التقرير إنه سيتم بعدها إقامة جولة مباريات كاملة بين 19 و21 يونيو. وجميع المباريات بدون جماهير.

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وتوقف الدوري الممتاز في 13 مارس آذار بسبب جائحة فيروس لكن الفرق عادت للتدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي.

ويوم الأربعاء وافقت أندية الدوري الممتاز على المرحلة الثانية من جهود استئناف النشاط والتي تشمل التدريب في مجموعات أكبر مع وجود تقارب بين اللاعبين.

وستشمل الخطوة المقبلة التدريب الكامل الذي يشمل الالتحامات من أجل الاستعداد لخوض المباريات.

ويتصدر ، الساعي للفوز باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه.

 

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