شكرا لقرائتكم خبر عن «ريدناب» يسخر من شائعات تدريبه لمنتخب نيجيريا.. ورد قوي من «النسور الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر هاري ريدناب، المدير الفني الأسبق لتوتنهام، من التقارير التي ادعت اقترابه من تولي القيادة الفنية لمنتخب نيجيريا، فيما رد الاتحاد النيجيري بقوة مؤكدًا عدم صحة تلك التقارير.

ولا يملك المدرب الإنجليزي صاحب الـ 73 عامًا تجارب كبيرة في تدريب المنتخبات الوطينة، إذ لم يتولى قيادة أي منتخب في مسيرته سوى المنتخب الأردني لفترة قصيرة للغاية.

وقال «ريدناب» ساخرًا، في حوار لإذاعة «توك سبورت»: «نعم، لقد تحدثت مع ساندرا (زوجته) وهي دائمًا كانت تريد العيش في نيجيريا، وقالت لي إنه من المذهل أن أتت هذه الفرصة الآن، لأن هذا كان حلمها، لذا نحن سنعرض منزلنا للبيع وسنبحث عن مكان هناك إذا أمكن، أنا متأكد أنها ستحب العيش هناك، قلت لها إنها ستحب المكان هناك للغاية، وأنا مستعد للذهاب».

وعاد المدرب السابق لبورتسموث للتحدث بجدية قائلًا: «في الحقيقة لقد ذهبت إلى هناك قبل بضعة سنوات مع بورتسموث ولعبنا ضد مانشستر يونايتد، ولكن لا أعتقد أنني أريد العودة إلى هناك حقًا».

ومن جانبه، نفى مصدر في الاتحاد النيجيري تلك الشائعات لموقع «جول» العالمي، مؤكدًا أن النسور الخضراء لا يبحثون عن مدرب جديد، مضيفًا: «وحتى إذا فكرت نيجيريا في تعيين مدربًا جديدًا فبالتأكيد لن يكون ريدناب، فتعيينه يعني إعادة المنتخب إلى الثمانينات، وهو شئ سخيف».

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