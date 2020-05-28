شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات بفيروس كورونا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي EFL اكتشاف ثلاثة إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي فريقين من المسابقة المحلية، بعد إجراء 1030 فحص خلال الفترة من 25 مايو و27 مايو.

ورغم عدم إعلان الرابطة تفاصيل المصابين وأنديتهم، أكد نادي فولهام أن لاعبين ضمن صفوفه من ضمن الثلاثة المعلن عنهم، مؤكدًا أنهم عادوا للعزل المنزلي.

كذلك، كشف نادي بلاكبيرن عن إصابة قائد الفريق إليوت بينيت بفيروس كورونا خلال الجولة الأخيرة من الفحوصات ليتأكد كونه الحالة الثالثة المعلن عنها.

وأوضح النادي أن نتيجة فحصه أتت سلبية في 22 مايو الماضي، قبل أن تتحول إلى إيجابية في الفحص الذي خضع له في 25 مايو، مؤكدًا أن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا لا تظهر عليه أي أعراض مرضية وسيقوم بعزل نفسه في منزله لمدة 7 أيام وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، على أن يعود للتدريبات مع زملائه يوم الجمعة 5 يونيو.