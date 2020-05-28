شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يجتمع بـ«الدرندلي» لمناقشة التصور المالي قبل عرضه على مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة التصور المالي للمرحلة القادمة قبل عرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني في هذا الإطار عقب اجتماع «الخطيب»، أمس الأربعاء، مع الإدارة المالية للنادي من أجل الاطلاع على تفاصيل حركة السيولة والالتزامات المطلوبة من النادي لتوفير احتياجات قطاعاته المختلفة في جميع فروعه، كما أوضح الموقع الرسمي للأهلي.

وناقش مجلس إدارة القلعة الحمراء، في اجتماعه الأخير، عدد من المشروعات الإلكترونية من أجل زيادة موارد النادي الخاصة بعدما تسببت أزمة فيروس كورونا في تجميد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.