شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من التعاقد مع منافس جديد لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي ليفربول الإنجليزي على حافة إتمام التعاقد مع الجناح الأيمن الإسباني أداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، ليصبح منافسًا جديدًا للنجم المصري محمد صلاح.

وأشار موقع TodoFichajes الإسباني إلى أن المدير الفني للريدز يورجن كلوب تواصل شخصيًا مع اللاعب لاستطلاع رأيه في اللعب بالقميص الأحمر.

وأكد الموقع أن المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون على الصفقة وصل إلى مراحل متقدمة، إذ يبدو «كلوب» في أمس الحاجة للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 24 عامًا من أجل الاستعداد للرحيل المحتمل للسنغالي ساديو ماني.

ويبدو اللاعب الإسباني، والذي يلعب في الأساس في مركز الجناح الأيمن الذي يحتله في ليفربول المصري محمد صلاح بينما يمكنه أيضًا اللعب على الجناح الأيسر، منفتحًا لتحد جديد، بعد تألقه هذا الموسم مع الذئاب.