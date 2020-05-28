شكرا لقرائتكم بوطيب يسخر من ازالة صورته من احتفال الزمالك بالكونفدرالية ويشكر جماهير الابيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المغرب خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك السابق، دهشته بعد إزالة الحساب الرسمى للفارس الأبيض عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورته من إحتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، فى العام الماضى، حيث نشر الحساب الرسمى للزمالك الصورة منذ يومين معلقين عليها: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كنا على موعد مع انطلاقة العاصفة البيضاء لحصد البطولات؛ بعد أن استطاع الزمالك حصد لقب البطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح".



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وقام بوطيب بإعادة نشر الصورة على حسابه، مبديًا دهشته بعد إزالة صورته، حيث قام اللاعب بإعادة نشر الصورة قبل وبعد التعديل، موجهًا الشكر لجماهير الزمالك التى حرصت على دعمه.

وتتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

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وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك تلقت اتصالات من جانب محمد عزيز، وكيل المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض الذى تم فسخ التعاقد معه، وذلك لنقل رغبة اللاعب إلى إدارة الزمالك فى الحل الودى لتلك المسألة، بعدما قامت إدارة قلعة ميت عقبة بفسخ التعاقد مع اللاعب وإرسال خطاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بأنه متغيب عن الفريق لمدة شهرين ورفض إجراء عملية جراحية فى ركبته، لذا تم فسخ التعاقد معه من جانب الزمالك مع الاحتفاظ بأحقية النادى فى التعويض.

وجاءت اتصالات وكيل اللاعب المغربى للحديث مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، حول إمكانية الحل الودى مع بوطيب، خاصة أن الأخير لا يرغب فى تقديم شكوى ضد الزمالك فى الفيفا، ولديه رغبة فى حل كافة الأمور مع النادى الأبيض بالتفاوض الودى، بعدما قامت إدارة الأبيض بتحصين موقف النادى فى تلك القضية بإرسال صورة له من الشيك الخاص بمستحقاته والمُقدر بـ150 ألف يورو، تجنبًا لأى شكوى من اللاعب بأنه لم يحصل على مستحقاته السابقة قبل فسخ التعاقد معه، لذا تم إرسال صورة الشيك له وإلى الفيفا أيضًا للتأكيد على الالتزام معه بكافة بنود التعاقد قبل إجراء فسخ العقد الذى اتخذته إدارة الزمالك.

وكان الزمالك قد استند فى شكواه ضد المغربى بوطيب إلى أن انقطاعه عن الفريق أدى لوقوع أضرار فنية ومالية على نادى الزمالك، وذلك فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى إطار تحركات النادى الأبيض لحسم كافة ملفات قضايا الأجانب خلال الوقت الحالى، ليقرر مسؤولو الأبيض، الاحتفاظ بحق النادى فى شكوى المغربى خالد بوطيب، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة ما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال 6 إنذارات له على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام فى ناديه وعدم الرد على الاتصالات التى جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبيًا بصورة لائقة.