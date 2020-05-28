شكرا لقرائتكم اجتماع بين حمادة صدقى وفرج عامر لوضع خارطة طريق لسموحة حال استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه جلسة مع فرج عامر رئيس النادى بعد أجازة العيد لوضع خارطة الطريق للفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة بالرغم من غموض موقف الدورى الحالى وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودته من عدمها والإنتظار إلى منتصف يونيه المقبل لمعرفة القرار النهائى من مجلس الوزراء ، حيث كانت الأنشطة الرياضية توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكلمه وأدى لتجميد النشاط بالتالى فى الكرة المصرية .

ومن المقرر أن يبحث صدقى وعامر احتياجات الفريق السكندرى فى الموسم المقبل خاصة بعد عودة عدد من اللاعبين المعارين إلى أنديتهم على رأسهم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق العائد لناديه الزمالك ، بينما مازالت الشكوك تحوم حول الثنائى صلاح محسن وناصر ماهر لاعبا الأهلى اللذان يقتربان من البقاء بسموحه نظرا لعدم اقتناع السويسرى فايلر المدير الفنى للمارد الاحمر بإمكانياتهما .

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من ناحية اخرى استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط .

على صعيد أخرى قرر مجلس إدارة نادى سموحة، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".