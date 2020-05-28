شكرا لقرائتكم إصابة 4 لاعبين من لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن لوكوموتيف موسكو المنتمي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال النادي الروسي إن اللاعبين الأربعة، ديميتري بارينوف وأنطون كوتشينكوف وتيمور سوليمانوف ورومان توجاريف، لا يعانون من أي أعراض لمرض كوفيد-19 وهم حاليا في مرحلة العزل الذاتي في منازلهم.

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وجاءت نتيجة اختبارات اللاعبين إيجابية بعدما أصيب جيفرسون فارفان مهاجم لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا هذا الشهر أيضا.

وسافرت باقي تشكيلة لوكوموتيف موسكو، الخميس، إلى معسكر تدريبي خارج موسكو للاستعداد لاستئناف الدوري الروسي في 21 يونيو. ويحتل لوكوموتيف المركز الثاني في الدوري الروسي.

وسجلت روسيا حتى يوم الخميس أكثر من 379 ألف حالة إصابة بالفيروس مقابل وفاة 4142.