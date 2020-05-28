شكرا لقرائتكم 3 إصابات بفيروس كورونا في بلاكبيرن وفولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز ولاثنين من لاعبي فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان يوم الخميس إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراءات 1030 اختبارا للاعبين والعاملين بالأندية.

وأضافت: سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم. وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران.

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وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية، وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره "31 عاما" لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت الأربعاء أن أربعة لاعبين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية بعدما خضع 1008 لاعبين وعاملين في الأندية لاختبار كوفيد-19 في 25 و26 مايو.