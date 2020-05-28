شكرا لقرائتكم القبض على لاعب منتخب المغرب بسبب مباراة في بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن الشرطة البلجيكية ألقت القبض على المغربي الدولي المهدي كارسيلا، لاعب فريق ستاندر دو لياج البلجيكي لكرة القدم بسبب مشاركته في مباراة مع زملائه.

ووفقا لصحيفة "هيسبريس" المغربية فإن كارسيلا عمد إلى خرق الحجر الصحي رفقة ستة من زملائه في الفريق، حيث خاضوا مباراة مع لاعبي فريق آر إف سي لييغ المنافس بالدرجة الثالثة.

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وجرت المباراة في ملعب صغير بعيدا عن الأنظار، قبل أن يتوافد عشرات المشجعين لمتابعة اللقاء، ما استدعى تدخل الأمن.

وبحسب الصحيفة المغربية فإن الشرطة حققت مع كارسيلا وزملائه، ووضعتهم تحت المراقبة في انتظار أن يصدر في حقهم قرار بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الجماهير، وهو الأمر الذي يُخالف القوانين الاحترازية التي وضعتها الحكومة البلجيكية للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة أخبرت رئيس نادي ستاندر دو لياج بهوية اللاعبين المتورطين، ومن المتوقع أن تُصدر عقوبات مالية بحق كارسيلا وزملائه في الفريق.