اصابة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري بفيروس كورونا

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القاهرة: اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اصابة مديره الفني محمود سعد، لاعب ومدرب الزمالك الاسبق، بفيروس كورونا المستجد.

واصدر الاتحاد مساء الخميس بيانا رسميا جاء فيه "اثبتت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن".

ومن المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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