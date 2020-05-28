شكرا لقرائتكم خبر عن أطيب قلب.. العميد حسام حسن يدعم شيكابالا بعد سخرية وتنمر بعض الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العميد حسام حسن، قائد الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفنى السابق لسموحة وبيراميدز والمصرى، على دعم ومؤازرة النجم محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، بعد حملة التنمر السخرية التى تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه.

ونشر العميد، عبر ستورى حساب انستجرام الخاص به، صوره له مع شيكابالا، عندما كان يتولى قيادة القلعة البيضاء، صحبها بتعليق: "أبو قلب طيب".

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وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

واستعان شيكابالا بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

كما قام شيكابالا، بنشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جائت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، مصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.