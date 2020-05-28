شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى ينجح فى استعادة حسابه "المسروق" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش، فى استعادة حسابه على إنستجرام بعدما تعرض للسرقة خلال الساعات القليلة الماضية، وحذر اللاعب زملاءه وأهله من الشخص الذى سرق الاكونت ويتحدث بلسانه قبل أن ينجح فى استعادة الحساب المسروق. من ناحية أخرى، يتمسك الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بعودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفنى.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادى الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

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وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف لصفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً، "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".