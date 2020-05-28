تشتغل أيه لو مكنتش لاعب كورة؟.. نجوم يكشفون عن أمنيات الطفولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتغل أيه لو مكنتش لاعب كورة؟.. قد يكون مجرد ماضٍ لنجوم الساحرة المستديرة، إلا أنه كان ماضيا ممزوجا بأمل وطموح يسعى كل لاعب للوصول إليه حينها، إلا أن الطريق قاده ليصبح نجمًا فى ملاعب كرة القدم، فمنهم من كان يتمنى أن يصبح طبيبًا نفسيًا، ومنهم من تمنى أن يعمل فى مجال المحاماة والتدريس والطبيب النفسى، وغيرها من المهن التى تمناها لاعبون الكرة قبل ظهورهم فى المستطيل الأخضر، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..

مروان محسن "طبيب نفسى"

مروان محسن مهاجم الأهلى كشف عن أمنيته فى أن يكون طبيبا نفسيا لو لم يسعفه الحظ ليكون لاعبا للكرة، ويتدرج حتى يصل إلى قيادة هجوم الأهلى والمنتخب الوطنى.

ويقول مروان إنه كان يرغب فى مهنة الطبيب النفسى لعلاج من يعانون أزمات نفسية، وتواجه مشاكل معقدة تحتاج للتشخيص الصحيح من أجل التعامل مع تلك الأمور المعقدة.

عصام الحضرى "ضابط شرطة"

أكد عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى أن يصبح "ضابط شرطة" لو لم يتخذ طريق كرة القدم، والتدرج فى التألق مع الساحرة المستديرة، حتى أصبح أسطورة حراسة المرمى فى مصر والعالم العربى.

سر رغبة الحضرى فى الالتحاق بكلية الشرطة للمساهمة فى إرساء العدالة وإعادة الحقوق وتطبيق القانون ومحاربة الخارجين عنه وكل من يحأول العبث بأمن واستقرار المواطنين.

عبد المنصف "ظل الرئيس"

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، "فى الصغر كان يراودنى أمران بخلاف كرة القدم، الأول أن أصبح ظلاً للمسئول الأول فى الدولة وأعمل فى الحراسات الخاصة، وأكون حارسا لرئيس الجمهورية أو أصبح طيارا".

وأضاف "أوسة" أنه بالفعل كان يتمنى أن يكون مثل ظل الرئيس، فالعمل فى الحراسات الخاصة كان حلما بالنسبة له فى الطفولة، موضحاً أنه راض عن مسيرته بالساحرة المستديرة، مؤكداً أن طموحه لا ينتهى مع كرة القدم".

محمد يوسف "مهندس معمارى"

يقول يوسف مدرب الأهلى السابق، ردًا على سؤال لو مكنتش لاعب كورة كنت تتمنى تبقى إيه؟ قائلا، "كنت أتمنى أبقى مهندس معمارى".

وأضاف، استطرد المهندس المعمارى مهنة استهوتنى منذ الصغر، لكن انشغإلى بكرة القدم التى أحبها وأعشقها منذ الصغر أبعدنى عن الاهتمام بالدراسة والوصول للدرجات التى تؤهلنى للالتحاق بكلية الهندسة وكان مصيرى مع كرة القدم التى قادتنى لما فيه الآن من شهر.

محمد فضل "محاميًا"

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، إنه كان يتمنى أن يسلك مجال العمل بالقانون حال عدم اختيار كرة القدم التى قادته إلى الشهرة قائلاً، "كان من الممكن أن أكون مستشارًا أو رئيس محكمة أو رئيس نيابة أو محاميًا، لاسيما أننى خريج حقوق إنجليزى وأنتمى لأسرة قانونية، حيث إن والدى وجدى مستشاران وشقيقى يعمل بالمحاماة وهو المجال الذى تسلكه أسرتى، وكان لدى ميول للعمل به".

ولم يستبعد فضل فكرة العمل بمجال القانون قائلا: "ممكن أرجع اشتغل فى القانون، وأنا أملك كارنيه نقابة المحامين".

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على ماهر "ضابط شرطة"

عبر على ماهر نجم الأهلى السابق عن أمنيته فى أن يكون ضابط شرطة لو لم يختر كرة القدم مهنة له، بعدما بدأها لاعبا واستمر بها مدربا بعد اعتزال الكرة.

وقال على ماهر إنه كان يمنى النفس فى أن يلتحق بكلية الشرطة ليكون ضابطا يساهم فى إعادة الحقوق لأصحابها وإرساء المبادئ وتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عن القانون ومن يحأولون إرهاب المواطنين والسهر على خدمة المواطنين وتحقيق الأمان والاستقرار.

طارق يحيى "مدرس لغة عربية"

قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق "بحكم دراستى كنت هبقى مدرس لغة عربية باعتبار أنى حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، وكنت حابب أبقى لاعب كورة لأنى من يومى بلعب كورة كويس، لكنى مكنتش أتخيل إنى أبقى لاعب فى الزمالك والمنتخب، وطموحاتى باعتبارى من الأقاليم كانت محدودة، إذ أننى من مواليد قرية محلة موسى بمحافظة كفر الشيخ.

وعن موقفه لو أصبح مدرسا للغة العربى يحكى "كنت أتوقع أنجح فى التدريس لأننى عندما كنت أمارس التربية بشكل عملى كان الجميع يثنون على أدائى كمدرس وطريقة تدريسى للطلاب".

أسامة حسنى "داعية إسلامى"

كشف أسامة حسنى مهاجم الأهلى الأسبق، عن الوظيفة التى كان يتمنى أن يسلكها إذا لم يكن قد دخل مجال كرة القدم التى قادته لعالم الشهرة وصنعت نجوميته خاصة بعدما لعب فى صفوف الأهلى.

وقال أسامة حسنى إنه كان يتمنّى أن يُصبح داعية إسلامى من أجل نشر تعاليم وسماحة ديننا الإسلامى الحنيف، موضحًا أنه يعتز كثيرًا بالراحل محمد متولى الشعرأوى الذى كان نموذجًا رائعًا للداعى الذى يُحسن تفسير القرآن الكريم.

وأكد أسامة حسنى أننا نحتاج هذه ألفترة لدُعاة قادرين على نشر سماحة الإسلام، كما كان يفعل إمام الدُعاة الشيخ محمد متولى الشعرأوى، خاصة فى ظل إساءة البعض للإسلام داخل مصر وخارجها.

إسلام جمال "رجل أعمال"

قال إسلام جمال مدافع الزمالك السابق والإتحاد السكندرى الحإلى: "فى الصغر كان يرأودنى أمرين إما أن أصبح ضابطا أو أكون رجل أعمال".

وأضاف إسلام جمال أنه راضٍ بمسيرته فى كرة القدم حتى الآن، موضحاً أن مازال أمامه طموحات وأحلام كبيرة لتحقيقها فى الموسم المقبل، مشدداً أنه يتمنى التوفيق لزملائه بفريق الزمالك.

أحمد رفعت "مدير فنى"

أكد أحمد رفعت انع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، أنه كان يتمنى أن يعمل فى مجال الإدارة ألفنية.

وأوضح أحمد رفعت أن حلمه منذ الصغر لعب كرة القدم، مشدداً على أن مجال التدريب سيكون بديلا له حال عدم نجاحه كلاعب كرة قدم.