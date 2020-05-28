شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع خالد الدرندلي لمناقشة التصور المالي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، التصور المالى للمرحلة المقبلة مع خالد الدرندلى أمين الصندوق خلال اجتماعهما مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه القبل. ويأتى اجتماع رئيس النادى هو الثانى فى هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمى المدير المالى ومساعديه وكذلك الالتزامات المطلوبة من النادى للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة فى الفروع الثلاثة.

وكان مجلس الإدارة قد ناقش فى اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتى يمكن من خلالها زيادة موارد النادى، خاصة أن توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات المالية فى المؤسسات الرياضية.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا، وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وصرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.